Gent betaalde 35.000 euro mee aan ‘Het Verhaal van Vlaanderen’

Het Verhaal van Vlaanderen, mooie televisie waar in Gent enkel lof wordt over gesproken, over alle partijgrenzen heen. “De stad Gent wordt genoemd in de eindgeneriek van het programma, wil dat ook zeggen dat de stad mee heeft betaald?” vroeg De Meester zich af. “Want return voor ‘ne bouquet bloemen en een doos cuberdons’ zal het wel niet geweest zijn...” Dat blijkt te kloppen.

“Het productiehuis De Mensen, dat het programma heeft gemaakt, heeft verschillende steden gecontacteerd met de vraag tot samenwerking. Ook Antwerpen, Brugge en Brussel zijn partners in het verhaal. Gent heeft facilitaire en financiële ondersteuning gegeven. Onze diensten cultuur en Historische Huizen hebben mogelijk interessante content aangeboden, en de nodige contacten. De dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg verleenden inhoudelijke medewerking, zoals de duiding in het verhaal rond Judith. De stad Gent heeft daarnaast ook 20.000 euro betaald via het Stadsmarketingfonds, en nog eens 15.000 euro via de dienst cultuur en Historische Huizen. In ruil daarvoor krijgen we naamsvermelding en staan we twee keer in de eindgeneriek, en mogen we de naam en het logo van het programma ook voor eigen communicatie rond het thema gebruiken. Tot slot mochten er Gentenaars de set bezoeken tijdens de draaidagen in het Gravensteen.”