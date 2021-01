Gent bant nu ook bromfietsen uit het centrum: “Lawaai, vervuiling en gevaarlijk rijgedrag”

In de commissie van 28 januari werd het tweede deel van de nieuwe beleidsnota mobiliteit voorgesteld door schepen Filip Watteeuw (Groen). Daarin staat dat de stad bromfietsen wil weren uit het stadscentrum. “De laatste tijd zien we een sterke aangroei van het aantal scooters in de stad”, geeft Watteeuw aan. “Ze stinken, zijn lawaaierig, vervuilend en gevaarlijk bij momenten. Er zitten chauffeurs bij die regelmatig agressief rijgedrag vertonen. Dat strookt niet echt met wat we willen in een autovrij gebied. Daar staat de kwaliteit voor voetgangers, wandelaars en shoppers voorop.”

Het is overigens niet de eerste keer dat het ‘brommerverbod’ op tafel ligt. Pizzakoeriers zijn al langer een doorn in het oog van het stadsbestuur. Voormalig burgemeester Termont wilde in 2015 al een actieplan, en nog voor het effectief invoeren van het circulatieplan in 2017 was er al gesproken over een verbod op ‘pizzakoeriers’ in het centrum. Daar kwamen toen heftige reacties op, waarna schepen Watteeuw toen ten stelligste ontkende dat dat er zou komen.