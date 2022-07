Genieten van muziek of toch liever een stevige wandeling? 7 tips om te doen op de nationale feestdag in en rond Gent

GENT 250 jaar bloemen­markt op de Kouter: “Van twee bloemen naar dit paradijs”

Groot feest op de Kouter op zondag, daar worden voor één keer de marktkramers in de bloemetjes gezet. Al 250 jaar worden er bloemen en planten verkocht, voor veel Gentenaars is het dé place to be op zondag. De prijs Toontje Verstuyft werd ook uitgereikt.

10 juli