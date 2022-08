Gemeenteraadslid Tom De Meester komt terug, na een jaar afwezigheid door burn-out. “ Lange maanden van verwarring en schuldgevoel, van frustratie en moedeloosheid”

Tom De Meester (46) leek de voorbije jaren alom tegenwoordig. Actief gemeenteraagdslid, actief parlementslid. Aanwezig op activiteiten, debatten, altijd op de barricades. Tot hij er in september vorig jaar niet meer was. Plots. En ook niet terugkwam, een maand later, of zelfs 3 maanden later. “Ik had een burn-out”, vertelt hij vandaag. “Een zware. Ik had nochtans gezworen dat het mij nooit zou overkomen. Maar bijna dag op dag een jaar geleden, ergens eind augustus vorig jaar, op de Thalys tussen Parijs en Brussel, sneed een plotse een onverklaarbare paniekaanval mij de adem af. “Je moet rusten”, zei de dokter. “Geen tijd”, zei ik. Uiteindelijk beloofde ik om er twee weken de riem af te leggen, ‘om een burn-out te vermijden’.”