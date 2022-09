Gemeenschap in Melle wil volledig autonoom leven: “Ik had een huis, een lening, maar ik heb het allemaal opgezegd”

GentHonderd procent soeverein zijn. Voorzien in je eigen eten, water, energie, woningen, dat is waar een jonge gemeenschap in Melle van droomt. De bloeiende groep telt al meer dan vierhonderd leden en beheert een domein dat zo’n 5 hectare groot is. In de serres worden groente gekweekt, maar ook bijeenkomsten gehouden. Wij kregen een unieke inkijk.

“Veel mensen denken dat je moet inboeten qua luxe als je leeft naar onze idealen, maar dat is helemaal niet waar. Mijn leven is rijker dan het ooit al was, ook al staat er niet veel geld op mijn rekening.” Geoffrey Sabain (38) trekt wat onkruid uit de grond terwijl hij op zijn gemak naar de paardenweide wandelt. Vandaag is hij voorzitter van Dwarsligger vzw, een paar jaar geleden was hij nog loodgieter. “Ik had een huis, een lening, maar ik heb het allemaal opgezegd, omdat ik me gevangen voelde.”

Drie jaar geleden kwam Geoffrey in Melle terecht, op een domein van 5 hectare groot, een derde daarvan bestaat uit serres. “In begin was hier enkel beton en zand. Na een jaar opbouwen met tweedehands materialen en voorbereiden van de gronden, hebben we vzw Dwarsligger opgericht.” Het hoofddoel van de groep is een ontmoetingsplek voorzien voor jong en oud, en zo soeverein mogelijk leven – volledig zelfvoorzienend zijn qua voeding, water en energie.

Van rucola tot massages

Vandaar dat het leeuwendeel van de serres ingenomen is door groeiende groenten, fruit en kruiden. “We werken volgens de methode van permacultuur”, legt expert en bestuurslid Grégory Leurs uit. “Daarbij worden verschillende gewassen door elkaar gezaaid omdat ze elkaar net versterken. Het tegengestelde van monocultuur dus. Het is een oude techniek waar geen pesticiden aan te pas komen, wat ervoor zorgt dat de grond niet uitgeput geraakt maar net verrijkt.”

Flora is niet het enige wat bloeit in de serres. Een deel ervan is omgevormd tot co-workingspace. Onder andere een biokapster, een therapeut en een houtkunstenaar hebben hun eigen atelier hier, net zoals Geoffrey en Grégory. Geoffrey geeft massages en workshops yoga, thai chi en qiqong, Grégory geeft professioneel advies en workshops rond permacultuur. “Door werkruimtes te verhuren kunnen we onze kosten dekken én een netwerk vormen”, aldus Geoffrey. “We verhuren ook volkstuintjes van 10 op 10 meter aan particulieren en verenigingen. Acht van de veertig zijn al verhuurd, sommige daarvan met begeleiding.”

De vzw verkoopt ook een deel van de oogst – je kan langsgaan van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 17 uur - en organiseert evenementen zoals volkskeukens, optredens, dansfeesten, workshops rond zingeving en een podcast festival om de kas te spijzen. De grote zaal, of de volledige serre, werd ook al vaak afgehuurd voor groeifeesten, teambuildings, verjaardagsfeesten, huwelijken, lezingen, danslessen, muzieklessen en dergelijke. “De huurprijzen zijn zeer democratisch. Hier is nog niemand vertrokken die zijn broek gescheurd heeft, behalve wij dan”, lacht Geoffrey. “We willen iedereen de kans geven om iets op te starten of uit te proberen.”

Een hele boterham

Geoffrey steekt een sigaretje op. Het duurt een tijdje om uit te leggen wat Dwarsligger allemaal doet. Achteraan de serres ligt een waterplas waar de groep een ‘strand’ heeft aangelegd. “Het strand van Melle”, gniffelt Geoffrey. Een paar meter verderop staan zonnepanelen waardoor de gemeenschap hun eigen energie kan opwekken. De lege plek tussen de panelen en het struiken, zijn bedoeld voor een sauna, een zweethut en een joert om te mediteren.

Aan de andere kant van de straat, staan bijenkasten uit. Zodra er genoeg honing is, verkoopt de imker een deel ervan in de serres. Wat verderop lopen een tiental paarden. “Allemaal gered. We hebben voederplekken afgezet en paden voor hen afgebakend omdat we bezig zijn met een paddock te bouwen. Dat is de combinatie van een paardenwei met een voedselbos. Paarden staan liever beschut en hun mest is nuttig voor onze gewassen. Win-win dus.”

Dromen van morgen

De paddock is niet het enige project wat de groep aan het bouwen is, ook al hebben ze al zoveel om handen. Ze willen de buren vragen om hun tuin te doneren aan de gemeenschap, zodat ze daar permacultuur kunnen uitbouwen. De bewoners krijgen dan een deel van de opbrengst in ruil. “Op deze manier willen we de supermarkten eruit duwen. We denken er ook aan om alternatief onderwijs in te richten en kinderen zelfredzaam te maken.”

Het liefst van al zou de groep hier komen wonen, in kleine huisjes, maar de Belgische wetgeving werkt tegen. “Je mag maar één tiny house per bouwgrond zetten, maar wij zijn met veel meer en dit is landbouwgrond. We mogen wel eentje tentoonstellen, maar we mogen er niet in wonen. Honderd procent zelfvoorzienend leven is helaas nog niet mogelijk. Zo verplicht de wet ons ook om aangesloten te zijn op het net in plaats van onze eigen energie op te wekken. We merken dat de wetten zodanig zijn ingericht, dat we afhankelijk moeten blijven. Anders heeft de regering geen controle over ons. Want als je je eigen voedsel en water hebt, je eigen energie opwekt en je eigen huizengemeenschap, wat kunnen ze ons dan nog opleggen?”

Op naar een andere wereld

Toch blijft de gemeenschap dromen. “We verkopen groenten en organiseren evenementen om geld binnen te brengen, maar ook om omdat we bredere maatschappelijke doelen najagen”, zegt Geoffrey overtuigd. “Een daarvan is supermarkten wegwerken. Wat je daar kan krijgen, is niet gezond meer, niet lekker. Te veel suiker of te veel zout, conserveermiddelen, pesticiden. Onze rucola heeft smaak omdat het geen duizenden kilometer heeft afgelegd en geen pesticiden heeft gekregen. We streven ook naar een meer directe democratie via referenda. Stemmen op wetten in plaats van politieke partijen, daar willen we naartoe.”

De vzw heeft nu al met meer dan vierhonderd leden. Voor amper 33 euro per jaar krijgen ze korting op alles wat hier doorgaat. “We streven naar duizend leden om zo de huur en de kosten te kunnen dekken, en om vrijer te zijn. We hebben een goede relatie met de gemeente, maar onze organisatie zou gewoon vlotter verlopen als we onafhankelijker waren. Met leden kan je alles privé houden en dan moeten we niet iedere keer een aanvraag indienen als we een evenement willen organiseren voor meer dan 200 personen bijvoorbeeld.”

Of de groep zich wil afscheiden van de maatschappij? “Ja en nee. We willen soeverein zijn, maar we willen ook deel blijven uitmaken van de samenleving. Om mee te helpen aan de nodige veranderingen voor een betere toekomst voor de volgende generaties en de aarde. Dit is een verbindingsplek: iedereen die achter onze visie staat, is meer dan welkom. We werken samen met meer dan 20 verenigingen die mensen helpen die veelal uit de boot vallen: jongeren die een time-out nodig hebben, mensen met een beperking, mensen die geen werk vinden. Samen willen we op weg naar een nieuwe manier van leven: lokaal, zelfvoorzienend, in communes, in harmonie met de natuur, weg van de consumptiemaatschappij en circulair.

