“Gelieve je felle kleuren en tikkende hakken thuis te laten”: Gents museum lanceert ‘prikkelarme’ rondleidingen

GentTijdens een museumbezoek krijg je de ene indruk na de andere, en dat is niet voor iedereen even aangenaam. Daarom lanceert het Museum voor Schone Kunsten in Gent ‘prikkelarme’ rondleidingen vanaf volgende week. Voor mensen met autisme of hoogsensitieve personen, maar ook gewoon voor mensen die op zoek zijn naar rust.

Wie graag voorbereid is op een museumbezoek, kon al een tijdje een stappenplan raadplegen op de website van het MSK. Zo kan je op voorhand weten waar je binnenkomt, hoe de locatie er zal uitzien, wie je kan tegenkomen, enzoverder. Om nog meer drempels weg te nemen, lanceert het museum nu ook ‘prikkelarme rondleidingen’ vanaf volgende week.

Tijdens die rondleidingen krijgt de groep het museum voor zich alleen, aangezien ze buiten de openingsuren doorgaan. Op die manier worden er al veel prikkels weggenomen. Daarnaast wordt de grootte van de groep beperkt tot maximum 10 deelnemers. De rondleiding gebeurt op een rustig tempo, er is een lange intro voorzien en er wordt bij minder werken stilgestaan zodat alles zonder rustig kan besproken worden. “De bedoeling is dat er zo weinig mogelijk elementen de blik op de kunstwerken kunnen verstoren”, geeft Paul Sioncke aan, vaste gids bij het MSK en vormgever van de prikkelarme. “Daarom vragen we de deelnemers bijvoorbeeld ook om geen felle kleuren of tikkende hakken te dragen.”

De rondleidingen zijn niet alleen bedoeld voor mensen met autisme of voor hoogsensitieve personen. Ze zijn er ook voor mensen die liever in alle rust naar kunst kijken en daar graag over in gesprek wil gaan.

Praktisch: de rondleiding duurt 1,5 uur en kan geboekt worden op vraag of via deelname aan een instaprondleiding. De eerste rondleiding gaat door op woensdag 19 oktober om 17.30 uur. Reserveren kan via de website van het MSK en kost 5 euro per persoon.

