Geliefde frituur Stefano’s Place in Overpoort bestaat 5 jaar: klanten krijgen cadeautje mee bij bestelling

GentElke student in Gent kent Stefano’s Place, een geliefde frituur in de Overpoort. Stefaan De Meyer (45) leerde de knepen van het vak door meer dan tien jaar in De Gouden Saté te werken. Deze week bestaat zijn eigen frituur 5 jaar en dat viert hij samen met zijn klanten. Zolang de voorraad strekt, krijgen ze een presentje mee naar huis als ze een bestelling van minstens 10 euro plaatsen.

Stefaan De Meyer (45) heeft nog in een drukkerij en de transportsector, maar zijn hart heeft altijd in een frituur gelegen. Elf jaar lang werkte de kenner bij de legendarische friturist Julien in De Gouden Saté in de Overpoort. Gekend voor de Julientjes (toen nog Huco Claus: pakjes friet met gefrituurde uitjes, satékruiden, mayonaise, stoofvleessaus en stukjes viandel) en Rombautjes (frieten met een saté, stoverij, joppiesaus, ajuintjes en een Mexicano).

Na het overlijden van Julien hielden zijn dochter en schoonzoon de frituur nog enkele jaren open, tot ze problemen kregen met de eigenaar van het pand en de zaak overlieten. Stefaan begon niet veel later zijn eigen frituur, samen met zijn vriendin Lieve kimpe, wat verderop in de straat: Stefano’s Place. “Julien was er niet meer en het was tijd om mijn eigen vleugels uit te slaan”, aldus Stefaan. Een groot deel van de klanten verhuisde mee met hem. Voor de Julientjes, de Romboutjes en de leute.

Volledig scherm Een Romboutje van Stefano's. © Jan De Meuleneir / Photo News

Van in het begin draaide de frituur als een tierelier. Vijf jaar later is het nog steeds een geliefde plek voor studenten, maar ook voor ‘oudere’ Gentenaars. “Momenteel zijn we open tot 22 uur, voor de studenten die tweede zit hebben”, geeft Lieve mee. “Zodra het academiejaar weer begint, gaan we weer door tot 5 uur ’s nachts werken.” In afwachting, vieren Stefaan en Lieve het 5-jarig bestaan van hun frituur.

Afgelopen dinsdag was de grote dag, daarom deelt het koppel een week lang (of toch zolang de voorraad strekt) gratis cola uit aan klanten die een bestelling van 10 euro of meer plaatsen. “We zijn nog even trots, nog even blij als bij de opstart van onze frituur. We zijn heel blij dat veel klanten Stefaan gevolgd hebben en dat ze nog steeds genieten van onze frietjes en snacks. Ze zodanig lekker dat we er elke dag nog zelf van eten, al probeer ik wat te minderen”, grinnikt Lieve.

