Geliefd restaurant Het Gouden Hoofd sluit de deuren: “Twee jonge chefs gaan hier een nieuw concept uitbouwen”

GentHet is het einde van een tijdperk: restaurant Het Gouden Hoofd in de Slachthuisstraat sluit eind augustus de deuren. Uitbater Jan Dewulf (66) gaat na meer dan 45 jaar horeca met pensioen. Twee jonge chefs zorgen eind dit jaar voor een nieuwe wind in het pand, onder een andere naam en een nieuw concept.

Jan Dewulf is altijd al een horecaman geweest. De zestiger groeide op in Menen, maar Gent was altijd al een tweede thuis. Hij ging hier naar de film, naar optredens, naar vrienden. In 2003 begon hij hier zijn eigen café, Het Gouden Hoofd, in de Slachthuisstraat. “In de jaren veertig-vijftig was dat al een café-hotel voor beestenhandelaars. Begin jaren 2000 was het interieur nog precies hetzelfde als toen, maar het café was maar af en toe open. Zonde. Daarom hebben Shovy Lok en ik het overgenomen, zodat het zeven op zeven open kon. Vanaf dag één was het hier vollen bak.”

Dagschotels

Na een paar jaar serveerde het duo ook dagschotels: van spaghetti tot stoofvlees. Bescheiden maar lekker. Zoon Phil kwam erbij en een paar jaar later verhuisde de hoop van nummer 104 naar nummer 96. “Het vorig pand was structureel kapot. Op het huidig adres was een leegstaand postkantoor met een opslagruimte ernaast. Heel vroeger werden de beesten hier nog ontbeend.” Beide panden werden samengevoegd en Het Gouden Hoofd was herboren. Deze keer als een echt restaurant met een volwaardige keuken.

Volledig scherm Het Gouden Hoofd op de nieuwe locatie. © rv

Volledig scherm Het vroegere café. © rv

Zeven op zeven

Als een plek waar je nog echte dagschotels kon krijgen over de middag: soep, hoofdgerecht en een dessert. ’s Avonds was er diner en op zondag kon je hier brunchen. Zeven op zeven, tot een paar jaar geleden. Phil opende zes jaar geleden zijn eigen restaurant, Alberte, en combineerde het een tijdlang met Het Gouden Hoofd. Hier weggaan is niet gemakkelijk omwille van de gemoedelijke sfeer. “Ik heb het altijd belangrijk gevonden dat het personeel zich amuseert”, aldus Jan. “Daar draait horeca om volgens mij. Het moet een ziel hebben, een gezicht. Daarom heeft het hier altijd goed gedraaid, omwille van de gezellige, huiselijke sfeer. Tot op vandaag is het eigenlijk een groot café gebleven.”

Eind augustus is het volledig gedaan met de pret. “Ik ben al een jaar met pensioen, maar het is nu echt tijd om te stoppen. En als ik stop, stopt Het Gouden Hoofd, dat heb ik altijd gezegd.” Intussen staat de volgende generatie al klaar: twee jonge chefs, Aram Schuyesmans (30) en Michel Neerinckx (30), nemen het pand over na de zomer. “Ze gaan er hun eigen ding mee doen”, zegt Jan nog. “De naam verandert naar Raaf en ook het concept zal anders zijn.” Het Gouden Hoofd zal zeker en vast gemist worden, maar de nieuwe wind is veelbelovend. De jonge chefs leerden elkaar kennen achter het fornuis van restaurant Publiek en werkten ook al in gerenommeerde restaurants zoals Vrijmoed, Vitrine, In de Wulf en Hal 16.

Het Gouden Hoofd is nog open tot eind augustus van donderdag tot zondag, telkens vanaf 17 uur. Reserveren kan via de website.