Geldboetes voor ramptoeristen die foto's namen en verspreidden van Jens (20), minuten na dodelijk ongeval: “Wilden scoren als ramptoerist”

Gent Einde van een tijdperk: Nieuwen Bosch schaft uniform af, alleen Sint-Bavo en Sint-Pie­ters behouden hun kleurcode voor kledij

5 juli Vanaf 1 september 2021 zullen er geen ‘grijze muizen’ meer flaneren in de straten van Gent. Nieuwen Bosch, een van de oudste katholieke scholen in onze stad, schaft het uniform af. De motivering erachter: gelijke onderwijskansen. Nochtans was dat ooit de reden om net wél een uniform in te voeren. Gent heeft met de groentjes van Sint-Bavo en de blauwtjes van Sint-Pieters nog twee uniformscholen over.