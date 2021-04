“Geld mee gemoeid? Dat kan ik bevestigen noch ontkennen”: Vooruit lost niks over al dan niet ‘verkochte’ naam, maar vraagt bedenktijd over Pallas en Volxus

GentGent reageert verbolgen op het voorstel om Kunstencentrum Vooruit om te dopen tot Pallas of Volxus. Nog grotere woede is er over het vermoeden dat de Vooruit geld heeft gekregen van de socialisten om afstand te doen van de naam Vooruit. Of er geld mee gemoeid is, wil algemeen coördinator Franky Devos ‘ontkennen noch bevestigen’, een uitspraak die de geruchtenmolen enkel voedt. “Over de nieuwe naam vragen we bedenktijd, gezien de vele negatieve reacties", zegt Devos nu.