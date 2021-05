Gek of geniaal? Coralie (45) erfde herenhuis en maakte er sociale woning van: “Mijn gemoedsrust is ook veel waard”

GENT Muilezel voor phishing? “Mijn cliënt spreekt niet genoeg Nederlands voor zo een goed opgestelde mail”

27 mei Een onverdachte brief van Argenta, maar plots was slachtoffer D.J. zowat 5.000 euro kwijt. Dat bedrag komt niet terecht bij Argenta, maar op de rekening van H.H., een man die intussen geëmigreerd is naar Nederland. Het bedrag gaat ook van de rekening af, maar volgens H.H. is er niets aan de hand. Hij weet naar eigen zeggen niet waar het geld vandaan komt en waar het heen gegaan is. Samen met volmachthouder R.S. komt hij zijn onschuld voor de rechtbank leggen. Niet persoonlijk, volgens zijn advocaat was H.H. in Nederland voor het werk. “Een dag niet gewerkt is een dag niet verdiend.”