Gefrustreerde bestuurder (31) krijgt werkstraf van 50 uur na verkeersagressie... met zoen

Gent Rechtbank stelt deskundige aan in zaak van verdwenen kindergraf: “Het is belangrijk om zekerheid te krijgen”

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu heeft de rechtbank ook officieel beslist: er komt een opgraving in de zaak van het verdwenen kindergraf op de Westerbegraafplaats. De stad Gent liet in december bij monde van haar advocaat al weten zich niet te zullen verzetten tegen de aanstelling van een deskundige. Die werd nu gevonden in het Centrum Medische Genetica in het UZ Gent.

4 januari