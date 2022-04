Geert Merchiers (57) legt eed af als nieuwe procureur des Konings van Oost-Vlaanderen

Geert Merchiers begon in 1992 in Oudenaarde als parketmagistraat. Later werd hij er ook woordvoerder van het parket en klom hij in 2009 op tot procureur. Sinds de fusie van de parketten in 2014 was Merchiers afdelingsprocureur van het parket Oudenaarde. In juli 2020 ging hij aan de slag als waarnemend procureur des Konings tijdens de schorsing van Johan Sabbe.