Geert (66) woont op één van mooiste plekken van Gent, met zicht op de Graslei vanuit zijn woonkamer: “Bezoekers lopen meteen door naar het raam”

Cas­tro-Mon­tes na Europese uitschui­ver AA Gent: "Heel erg, wat we hier lieten zien"

AA Gent liep, net als in de heenwedstrijd, ook in Cyprus tegen een 2-0-nederlaag aan. Omonia Nicosia toonde zich opnieuw scherper dan de Gentenaars, die met het schaamrood op de wangen de Conference League induiken. Alessio Castro-Montes had al snel in de wedstrijd door dat het moeilijk zou worden in Nicosia.

26 augustus