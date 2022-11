Geert (56) opent Mediterraans restaurant in de meest pittoreske wijk van Gent: “Van tagliatelle al ragù tot risotto met bospaddestoelen”

SINT-MARTENS-LATEM Dief neemt rustig zijn tijd en steelt dan juwelen en geld: politie verspreidt opsporings­be­richt

De politie is op zoek naar een man die in het voorjaar inbrak in een woning in Sint-Martens-Latem. Hij nam rustig de tijd om de omgeving te inspecteren en ging aan de haal met juwelen en geld.

20 november