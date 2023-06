Geen witte duiven, maar wel 30 windhonden voor bruidspaar: “Wat een fantastische verrassing”

voetbal jupiler pro league Keegan Jelacic (20) is nieuwste aanwinst van AA Gent: “Hij heeft potentieel, maar zal tijd nodig hebben”

Keegan Jelacic (20) is de nieuwste aanwinst van AA Gent. Maar wat mogen we van de Australische belofteninternational verwachten? “Hij is enorm polyvalent, maar hij zal tijd nodig hebben”, zegt hoofdscout Samuel Cárdenas.