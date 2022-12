Geen vuurwerk meer tijdens Gentse Feesten, kleiner vuurwerk met oudejaar: “Lagere vuurpijlen en stillere knallen”

“Het eindejaarsvuurwerk op 31 december zal vanaf dit jaar geluidsarmer en diervriendelijker zijn” zegt Feestenschepen Bram Van Braeckevelt (Groen). “Hoge vuurwerkpijlen, luide knallers en andere geluidseffecten blijven daarbij achterwege. Door het gebruik van kleinere vuurwerkpijlen, minder buskruit en door de pijlen minder hoog af te schieten, blijft het geluid binnen de perken. Zo houden we rekening met de buurt en de dieren, die angstig reageren op de luide knallen.” Place to be is opnieuw Portus Ganda.

Gentse Feesten

Wat ook geschrapt is, is het budget voor het vuurwerk tijdens de Gentse Feesten. Het was een traditie om op of aan de vooravond van de 21ste juli een groots vuurwerk af te steken. Dat gebeurde lang geleden in het stadscentrum, maar verkaste voor de veiligheid naar de Watersportbaan en daarna naar Portus Ganda. Jaren geleden was er zelfs nog een tweede, kleiner vuurwerk, aan het Sint-Pietersstation. Voortaan zal er dus geen meer zijn. Bij de voorbije editie van de Feesten was het vuurwerk op de nationale feestdag ook al geschrapt, maar dan verschoven naar het openingsevenement op de eerste avond van de Feesten. “Dat openingsevenement is elk jaar iets anders”, zegt Van Braeckevelt. “We hebben nog geen idee wat het in 2023 wordt, en dus ook niet of daar opnieuw een vuurshow in zal zitten. Dat kan, maar het is niet verplicht.”