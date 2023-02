Géén te luide muziek én liever een glaasje alcoholvrij: Philippe (36) opent prikkelarm danscafé op Vlasmarkt

Spaargids.be Twee generaties onder één dak uit praktisch en financieel gemak? Dit moet je weten over kangoeroe­wo­nen

Je wilt makkelijk voor je ouders kunnen zorgen en zij voor jou. Of twee jonge gezinnen willen de zware kosten voor een eigen woning delen, maar dan zonder aan privacy in te boeten. Dat kan in een zogenaamde kangoeroewoning. Wat is er precies mogelijk? Hoe financier je zo’n project? En moet je een bouwvergunning aanvragen? Spaargids.be bundelt alles wat je moet weten.