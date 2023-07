Geen straf voor Gentse schlagerzanger (33) die ex-vrouw belaagt: “Ik vond het normaal hoe ik reageerde, nadat ze me voor achtste keer had bedrogen”

Leerlingen GO! Campus Impuls zwaaien af, elk met hun eigen bijnaam: “Afstuderen in het BuSo, dat is een bijzonder moment”

Ook op GO! Campus Impuls in Oostakker werd er donderdag afgezwaaid. De leerlingen van de school hebben allemaal autismespectrumstoornis. De school is één van de weinige in Vlaanderen die in alle finaliteiten onderwijs op maat aanbied voor deze uitzonderlijke groep.