Geen stoute kindjes in Gent dit jaar: Sinterklaas deelt pakjes en snoepgoed uit in Huis van Alijn en SMAK

GENTGelukkig mag hij binnenkort opnieuw terug naar Spanje om uit te rusten, want Sinterklaas had dit weekend érg veel werk in Gent. Het is officieel: in de Arteveldestad zijn er géén stoute kindjes, en dat kwam de goedheiligman zeggen in het Huis van Alijn en het SMAK.

In het Huis van Alijn mochten kindjes Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken op de Poppenzolder. Pierke Pierlala had die opgeruimd voor het bezoek van de kindervriend en daar kwamen véél kindjes naar kijken. Ze kleurden een tekening in, speelden wat sjoelbak of dronken een warme chocomelk tot ze een handje mochten schudden met de man in het rood.

Vier generaties bij de Sint op schoot

Jeroen is met zijn zoontjes Raoul (6) en Isaac (4), zijn zus Laurien en haar dochtertje Hannah (4) naar de Sint gekomen. Niet zomaar, want stiekem hebben de twee ook al een bezoekje gebracht aan die andere Sint: Sint-Maarten. Maar vader Rudy werkt in het huis van Alijn. “En deze ochtend is de Sint ook al bij ons geweest!”, laat Raoul weten. Drukke tijden, de Sint snakt tegen dinsdag wellicht naar een vakantie van tien maanden in het Zuiden.

Volledig scherm Sinterklaas in het Huis van Alijn: de familie Vercruysse zat even met een ver generaties op schoot van de Sint: Overgrootmoeder Yvonne (94), met zoon Rudy, zijn kinderen Jeroen en Laurien en de achterkleinkinderen Raoul, Isaac en Hannah. © svwg

Na het bezoekje, met als prijs een knutselschoen, mandarijntjes en speculoos, krijgen ze chocomelk van oma Yvonne, eigenlijk de overgrootmoeder van de 3. Op haar 94ste klimt ze voor de lach van haar achterkleinkinderen met veel plezier de trap naar zolder op. Als dat geen familiefeest is.

Volledig scherm De Sint in het SMAK: daar hielpen vluchtelingenorganisaties Een Hart Voor Vluchtelingen en De Rode Lotus Sinterklaas een handje door 260 pakjes te voorzien voor kinderen wiens schoentje anders niet of moeilijk gevuld geraakt. © svwg

260 pakjes

In het SMAK staan intussen ook 260 (!) pakjes klaar. De Sint komt ook daar cadeautjes uitdelen, al heeft hij hier een klein beetje hulp gekregen van de vrijwilligers van het SMAK en Een Hart Voor Vluchtelingen. Er ligt niet voor elk kind een even groot pakje te wachten in de schoen, maar op drie weken tijd wisten de Gentenaars wel genoeg speelgoed te brengen naar de hal van het SMAK om alle brave kindjes van een pakje te voorzien. “We vinden het in het SMAK erg belangrijk dat iedereen die het wat moeilijker heeft, geholpen wordt. Dat vonden we terug bij EHVV en De Rode Lotus en daarom steunen we deze actie van de Sint heel graag”, klinkt het bij Filip Van Cauteren. Eerder konden ouders die het wat moeilijk hebben ook een gevulde boekentas komen halen, door eenzelfde samenwerking. Nu hebben ook de Sint en Pieten hun duit in het zakje gedaan. En al blijft het een beetje eng, zingen terwijl de échte Sinterklaas voor je ogen staat, zo’n pakje achteraf maakt véél goed.

Volledig scherm EHVV en De Rode Lotus verzamelden 260 (!) cadeaupakketten voor Sinterklaas op 3 weken tijd. © svwg

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.