Geen reddend toverdrankje voor Harry Potterwinkel: Gents filiaal sluit de deuren

GENT Koen Crucke ‘opgesloten’ in nieuwe goochel­show Magic Michaël

Koen Crucke kruipt deze paasvakantie in de rol van ‘Bizzaro’ voor een grote goochel- en familieshow. Opa Bizarro werd 10 jaar geleden op een magische manier opgesloten in een horloge. Zijn onwetende kleindochter bewaakt dit horloge met hart en ziel. Bizzaro is boos op wie hem opsloot en is uit op wraak. Enkel magie kan hen uit de knel halen!