Geen perimeter rond Groot Vleeshuis tijdens Gentse Feesten. “Paniek van Vlaamse Waterweg was voor niets nodig”

Gent Bende overval­lers die het gemunt had op Gentse bakkers krijgt celstraf­fen tot twee jaar opgelegd, slachtof­fer Jonas reageert: “Blij dat het eindelijk voorbij is”

Zes jonge overvallers zijn woensdagochtend veroordeeld voor een reeks overvallen op bakkers in Gent en omstreken. De bende ging steeds op dezelfde manier te werk: ze namen samen drugs op het appartement van één van hen en trokken dan in de vroege uurtjes op pad, op het moment dat er nog geen klanten waren. Jonas was een van hun slachtoffers. Hij was aanwezig bij het proces.

22 juni