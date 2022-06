Geen perimeter rond Groot Vleeshuis tijdens Gentse Feesten, handelszaken kunnen openblijven

Gent Verdacht overlijden in Nieuw Gent: “Vrouw aangetrof­fen in plas bloed, man gearres­teerd maar opnieuw vrijgela­ten”

Het onderzoek rond het verdacht overlijden van eind mei in een appartement in de Kikvorsstraat in Nieuw Gent is zo goed als afgerond. Het parket laat weten dat er geen kwaad opzet gemoeid is met het overlijden van de 63-jarige vrouw die het appartement bewoonde. Wel werd er volgens onze bronnen tijdens het onderzoek een verdachte gearresteerd en opnieuw vrijgelaten.

22 juni