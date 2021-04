Geen Pallas of Volxus: “Het gebouw blijft gewoon ‘Vooruit’, kunstencentrum verandert wel van naam”

Gent RECONSTRUC­TIE. Hoe de naam Vooruit ironisch genoeg een bittere strijd werd tussen cultuur en politiek. Is er een compromis in zicht?

11:56 Is er een oplossing in de maak voor de bittere strijd om de naam Vooruit tussen het befaamde Gentse Kunstencentrum en de voormalige sp.a van ‘wonderboy' Conner Rousseau? Het lijkt er alle schijn van te hebben, want in Gent zijn ze met een compromis op de proppen gekomen. Lees hieronder hoe zowel politiek en cultuur zich ironisch genoeg verloor in een gevecht om een woord dat eigenlijk niets dan positivisme moet uitstralen. Of hoe een groepje letters toch zoveel meer kan betekenen.