Géén nieuwe michelinsterren voor Gent, wel Bib Gourmand voor Bar Bask: chef-kok Sam D’Huyvetter in de prijzen

GentGéén extra michelinsterren voor Gent dit jaar. De vijf sterrenzaken in de Arteveldestad behouden hun plaats in de gids. Enkel chef-kok Sam D’Huyvetter gaat erop vooruit. Hij krijgt met Bar Bask aan het Keizerpark voor het eerst een Bib Gourmand. “We werken met topproducten”, zegt partner Nina De Cuyper. “Dat wordt nu bevestigd.”

Pas eind juli geopend en na een 13/20 in de restaurantgids Gault&Millau, nu ook een Bib Gourmand op de kast. Bar Bask aan het Keizerpark was de verrassing op de uitreiking van de michelinsterren in Bergen. Voor een gouden ster op de muur is het net iets te vroeg, maar met de Bib Gourmand eert Michelin restaurants die prijs-kwaliteit de moeite waard zijn.

“Dit is een opsteker voor ons”, glundert Nina De Cuyper (32). Als partner van chef-kok Sam D’Huyvetter neemt ze alle administratieve en operationele taken uit zijn handen. Bij de uitreiking in Bergen was D’Huyvetter maandag niet te zien. Samen met zijn compagnon Gilles Bogaert zat hij op dat moment op het vliegtuig richting de Keniaanse hoofdstad Nairobi.

“Sam mag er een week lang koken in de Belgische ambassade”, zegt De Cuyper. “Maar we hadden het nieuws gisterenavond (zondag, red.) al vernomen. Vooral de nadruk op prijs-kwaliteit doet ons deugd. Bar Bask is niet het goedkoopste restaurant, dat beseffen we. We werken met topproducten. Dat wordt nu bevestigd.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Kleine gerechten van absoluut topniveau: dat is Bar Bask in een notendop. © rv

Pintxos-bar

Met de bekroning krijgt D’Huyvetter stilaan zijn plaats tussen de grote namen -denk Marcello Ballardin, Michaël Vrijmoed of Danny Horseele- in Gent. Bij hen echter geen grote veranderingen. Restaurant Vrijmoed van Michaël Vrijmoed krijgt opnieuw twee sterren. De chefs van Horseele, OAK, Publiek en Souvenir behouden hun ster.

“We hopen uiteraard ooit ook op te duiken in dat rijtje”, zegt De Cuyper, “al gaan we onze keuken niet voor aanpassen voor een ster. In Bar Bask is er bijvoorbeeld geen klassiek menu, bij ons deel je gerechten. Mochten we er door gewoon ons zin te doen ook geraken, dat zou fantastisch zijn.”

“Voor 2022 weten we wat gedaan", lacht De Cuyper, “maar we zijn al plannen aan het maken voor volgend jaar. Bar Bask was destijds opgevat als een pintxos-bar (Baskische tapas, red.). Je wandelt op den bots binnen, bestelt verschillende gerechtjes aan de toog en gooit jouw afval op de grond.”

Door het grote succes is het daar echter nooit van gekomen. “We moesten wel met reservaties werken. Daarom dromen van een tweede concept op vlakbij Bar Bask. Maar goed, eerst genieten van onze Bib Gourmand.”

LEES OOK