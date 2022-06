Geen huurbootjes aan PoléPolé: “incidenten met niet-ervaren schippers vermijden”

Gent Bestuur­ster rijdt met wagen in de Schelde in Ledeberg, maar komt er zonder kleerscheu­ren vanaf

In de Warmoezeniersweg in Ledeberg is woensdagmiddag een vrouw met haar wagen in het water beland. Om een nog onbekende oorzaak week de bestuurster van de rijbaan af. De vrouw kon zichzelf in veiligheid brengen.

29 juni