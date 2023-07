Geen gratis jenever voor burgemeesters Mathias en Bram. “Zij hebben de richtlijnen van Walter De Buck niet begrepen”

Sam Baro als held onthaald: KAA Gent-supporters reageren tevreden op overname club door ‘Gentse Meetjeslan­der’

Het nieuws deed al enkele dagen de ronde, maar het is nu ook officieel: Sam Baro neemt KAA Gent over. De serieondernemer legt meer dan dertig miljoen euro op tafel. Dat het Gentse kroonjuweel zo in Belgische handen blijft, stemt de supporters meer dan tevreden. Een bloemlezing.