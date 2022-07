Geen grasspriet over in heraangelegd Baudelopark, ook elders in de stad nog sporen van de Gentse Feesten

Meer dan 10 jaar werd beloofd het Baudelopark opnieuw aan te leggen. Nu dat eindelijk is gebeurd, bleek het nieuwe gras niet opgewassen tegen de overrompeling die de Gentse Feesten met zich meebrengen. Elke avond nestelden zich duizenden mensen in het park, overdag wandelden nog eens zoveel voeten over het gras. Dat had het al moeilijk, omdat er vlak na het inzaaien een droge periode was. Resultaat: niks meer. In de schaarse stukjes die werden afgezet bloeit vooral onkruid, en onder de planken vloer die als podium dienst deed aan de waterkant, staat nog gras. De rest is herschapen in een woestijn.