Geen Gentse Feesten, wel ‘knaldrangfonds’ van 1 miljoen euro voor volledige zomerprogrammatie: “We maken het zo bruisend mogelijk”

GentGeen Gentse Feesten, maar wel zoveel mogelijk gecontroleerd feesten. Dat is wat de stad Gent wil doen, de komende zomer. Daarom is er alvast 1 miljoen euro gestoken in een ‘knaldrangfonds’, om iedereen die wil, de mogelijkheid te geven om kleinere evenementen in openlucht te organiseren volgens de coronamaatregelen. Ook komt er weer camerabewaking in de binnenstad, van 1 mei tot eind oktober.

“We moesten nù beslissen, zodat we nog tijdig kunnen schakelen naar andere evenementen.” Dat zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “Door nog langer te wachten riskeerden we dat de Feestenorganisatoren heel wat werk voor niks zouden verrichten, én dat de Gentenaars niks zouden hebben. Want de Gentse Feesten in volle glorie zoals wij ze kennen, dat kan niet. Dat is 1 miljoen mensen op een kleine oppervlakte, dat is slenteren van plein naar plein, dat is ‘iemand tegen uwen gilet trekken’, dat is gewoel in de massa, dat is vrij rondlopen. En die vrijheid maakt de Feesten, daar willen we niet aan raken.”

Quote We willen - binnen de contouren die er zullen zijn - zoveel mogelijk organise­ren, de hele zomer lang, en gespreid over het hele grondge­bied Feestenschepen Annelies Storms

“Geen Feesten dus, en dat doet sowieso pijn", zegt Feestenschepen Annelies Storms (Vooruit) voor wie het overigens haar laatste Feesten als schepen zouden geweest zijn. “Maar we willen wel - binnen de contouren die er zullen zijn - zoveel mogelijk organiseren, de hele zomer lang, en gespreid over het hele grondgebied. We hadden al een Knaldrangfonds met 250.000 euro erin, daar komt nu het geld van de Gentse Feesten bij. Er zit nu dus een miljoen euro in dat fonds. En er kan nog geld bijkomen, van elk gesubsidieerd evenement dat de komende maanden niet zou kunnen doorgaan.”

Jury

Alle organisatoren, ook die van de Gentse Feesten, kunnen gebruik maken van het fonds. Ze kunnen tot twee evenementen organiseren, en daarvoor telkens maximum 40.000 euro krijgen. Een Kernteam Evenementen en een jury buigen zich tweewekelijks over de ingediende voorstellen. Of die evenementen dan ook in het centrum mogen doorgaan, is nog niet duidelijk. “We hopen dat het Overlegcomité snel duidelijkheid schept”, zegt Storms. “We zullen ook telkens bekijken met onze veiligheidsdiensten, en dan vooral met de politie, wat wel en niet mogelijk is.”

Volledig scherm Vorig jaar waren er geen officiële Gentse Feesten, maar we maakten er massaal gewoon zelf een beetje feest van. © Wannes Nimmegeers

Camera’s

Storms zegt dat de organisatoren van de Feesten met grote teleurstelling reageerden op de beslissing, maar dat ze zich wel enthousiast willen inzetten voor alternatieven. “Naar post-corona-Feesten in de toekomst verandert dit niks", belooft ze. “We laten hen ook nu niet aan hun lot over. 15% van de subsidies die ze in 2019 kregen, krijgen ze nu als steun. Nog eens 15% kunnen ze krijgen als ze kunnen aantonen dat ze geconfronteerd worden met vaste kosten gerelateerd aan de Feesten. En ook zij kunnen uiteraard putten uit het Knaldrangfonds.” Vorig jaar kregen die organisatoren nog tot 80% van hun subsidie. Nu moeten ze meer presteren voor hun geld. “Ook de stad zelf zal kijken om enkele initiatieven op poten te zetten. Ondanks deze bittere pil van alweer geen Gentse Feesten, willen we er voor zorgen dat onze zomer toch zo bruisend mogelijk wordt.”

En omdat de stad beseft dat het sowieso druk wordt in het centrum, wordt nu al aan de veiligheid gedacht. “We willen opnieuw de camera’s installeren die normaal gezien enkel tijdens de Gentse Feesten in het centrum hangen", zegt de burgemeester. “Dit jaar willen we die echter van begin mei tot eind oktober voorzien. Het is de beste manier om aan crowd controle te kunnen doen.”

En dan is het vanaf nu dus uitkijken naar de Gentse Feesten editie 2022. En die zal hoe dan ook knallen.