Geen genade: beeld Arne Quinze weggehaald van de Kouter, wegens ‘verkeerde vergunning’

Vanmorgen in alle vroegte werd dan maar gestart met het weghalen van het beeld en van de betonnen sokkel waar het op rustte. “Dit beeld kwam er op vraag van Galerie Coutre”, vertelde schepen Filip Watteeuw (Groen) eerder al. “Het is niet de bedoeling dat private ondernemingen de publieke ruimte innemen, en toen hebben ze het verpatst via de Floraliën. De ‘inname openbaar domein’ is sowieso tijdelijk. Als men dat beeld permanent in de stad wil, moet met een andere weg volgen. Zomaar iets lanceren en dan verwachten dat de stad wel akkoord zal gaan, zo werkt dat niet. Er zijn regels, en die moeten gevolgd worden.”

Christophe Peeters (Open Vld), voorzitter van de gemeenteraad van van ‘Community Gent’, riep op tot overleg, maar dat kwam er dus niet. “Door dit te laten weghalen, is er de perceptie dat het beeld hier niet welkom is. Ik begrijp dat er niet volgens de geijkte procedures is gewerkt, maar als het niet dringend is, waarom moet dat dat onmiddellijk weg? Zet u aan tafel en los dat op. Zo doen we dat toch in Gent? Dit is een heel vreemde houding van de stad.”