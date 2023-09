Geen fanfare zonder de clan-Dobbelaere. Iconische harmonie telt maar liefst 11 leden van zelfde familie: “Voor m’n kinderen ben ik net iets strenger”

Pendelaars lanceren ludiek opsporings­be­richt om trein Gent-Lokeren terug te krijgen, maar NMBS countert: “Perso­neels­te­kort dwingt ons hiertoe”

In Gentbrugge laten ze hun station niet los. Nadat ze zichzelf in 2015 uitriepen tot ‘Wijk Zonder Trein’ en 3 jaar actie voerden, kregen ze hun zin. Trein S53 kreeg een stop in Gentbrugge. Maar dit jaar lijkt dat problematisch. “Van midden maart tot midden mei reed de trein door ‘operationele redenen’ niet, ook niet in de zomer. En nu is de trein officieel ‘vermist”, zegt pendelaar Olivier Pintelon.