Geen fan van cheesy romantiek? Bar Bask organiseert anti-valentijnsactie

GENT Vrouw die haar eigen zoon om het leven bracht, wordt geïnter­neerd: “Ze heeft altijd gevraagd om een proces voor een strafrech­ter”

Geen assisenproces, maar een internering. Dat is het lot van de vrouw uit Gentbrugge die haar 8-jarige zoon in 2021 om het leven bracht. Vijf psychiaters en psychologen bogen zich over de psychische toestand van de moeder. Ze besloten dat de vrouw onvoldoende controle had over haar acties. Ze mag dan wel geen celstraf riskeren, op vrije voeten is ze allesbehalve. Wat betekent deze beslissing voor de vrouw?

9 februari