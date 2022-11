Geen Duivelsgekte te zien in Gent, maar Marokko heeft er wél zin in

De wedstrijd Marokko - België staat zondagnamiddag op het programma. België staat voorlopig op de eerste plaats binnen hun groep, maar dat hebben ze vooral te danken aan veel geluk. En de Gentenaars hebben er precies nog steeds geen goed oog in. Vlaggen, wimpels, quasi niks is er te vinden in Gent. Een groot contrast met de EK in 2019. Wel kijken heel wat Gentenaars toch samen naar de wedstrijden, in Zwart Wit naast de Ghelamco, in het Gildenhuis in Sint-Denijs-Westrem, en op tal van andere plaatsen. De Turkse gemeenschap in Gent zou nog voor wat enthousiasme kunnen zorgen, ware het niet dat Turkije niet geselecteerd raakte voor het WK. Bulgarije ook niet, overigens. Dus moeten we het hebben van de kleinere Marokkaanse gemeenschap in de Brugse Poort. Daar hangen wél al vlaggen uit het raam. Wie Marokko - België echt wil beleven, kan dus in de Brugse Poort gaan kijken, bij Woest bijvoorbeeld.