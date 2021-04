Geen derden betrokken bij overlijden van jongeman in steegje aan Vooruit

Het stoffelijk overschot van een jongeman werd deze morgen ontdekt in de Parijsberg, naast de Vooruit. Een voorbijganger ontdekte er het lichaam rond iets voor zes uur, na het aflopen van de avondklok. Het zijstraatje aan het kunstencentrum werd afgesloten door de politie, waar verschillende diensten tot in de late namiddag aan het werk waren. “Het Plaats Delictteam, het labo en de wetsgeneesheer zijn ter plaatse om de omstandigheden van het overlijden in kaart te brengen”, liet het parket daarover weten.

Wat er vannacht of deze morgen precies in het steegje aan de Vooruit gebeurd is, is niet exact geweten. Wel is zeker dat er geen derden zijn betrokken bij de dood van de jongeman. Het parket gaat wellicht uit van een ongeval, maar die piste moet nog verder worden onderzocht om daar uitsluitstel over te geven.