Géén bier op het middenplein, maar dat bederft de pret niet: 80ste editie Zesdaagse officieel gestart in ‘t Kuipke

“Het startschot? Oei, dat heb ik gemist.” Marc Van Coppernolle (55) volgt de Lotto Zesdaagse dit jaar vanuit de catacomben. Samen met zijn vaste bende zakt de Deinzenaar al meer dan 25 jaar af naar ‘t Kuipke. Dat er dit jaar geen bier op het middenplein is toegelaten en iedereen een mondmasker op moet, kan de man weinig deren. “Dit jaar ga ik geen stijve nek overhouden aan de Zesdaagse”, grapt hij. “Als mijn bonnetjes op zijn, ga ik wel eens kijken naar de pistiers.”

“Amper negatieve reacties”

Als Marc zijn er deze editie nog wel wat supporters te vinden. Toch geeft amper iemand verstek, zegt woordvoerder Gert Van Goolen. “Verspreid verwachten we zo’n 40.000 bezoekers. Toen we enkele dagen aankondigden dat er dit jaar strikte coronamaatregelen van kracht zouden zijn, kregen we amper negatieve reacties.”

“Enkelingen wilden hun geld terug”, gaat Van Goolen verder. “ Voor ons is het belangrijk dat er ondanks alles gekoerst kan worden. Slechts een heel klein stukje van ons publiek komt om stevig te feesten. Dat deeltje is plezant en luidruchtig, maar al jaren merken we dat er steeds meer sportliefhebbers langskomen.”

Volledig scherm Gentenaar Willy Van Stappen (65) beleeft de Zesdaagse vanuit de tribune. Tijdens de pauze komt hij de dorst lessen met een pintje. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Vlnr.: Marc Van Coppernolle zakt al een kwarteeuw af naar ‘t Kuipke. Dit jaar staat de Meetjeslander hier met Stijn, Monique, Pascal en Johan. © Wannes Nimmegeers

Driewieler op de piste

Wie dit jaar alsnog met een pint in de hand van de koers wil genieten, kan in de tent naast ‘t Kuipke terecht. Daar hangt een grote tv-scherm waarop de ritten live worden uitgezonden. Maar niks gaat boven de totaalervaring, vindt Gentenaar en trouwe supporter Willy Van Stappen (65). De Zesdaagse beleven voor een tv, gaat er bij hem niet in.

“Voor mij verandert weinig”, zegt Willy. “Ik kijk naar de koers vanuit de tribune en tijdens de pauze kom ik een pintje drinken in de catacomben. Mijn zotte jaren heb ik wel achter de rug. Toen ik student was, kwam ik steeds op donderdag en heb ik hier nog met een driewieler op de piste gereden. Nu wil ik vooral genieten van de renners die het beste van zichzelf geven.”

Volledig scherm Aan de ingang moest iedereen zijn Covid Safe Ticket laten controleren. Dat leidde tot wachtrijen, maar het verliep al bij al erg vlot. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm De pistiers zijn er alvast klaar voor. © Wannes Nimmegeers

Nieuw overlegcomité

Dat deze 80ste editie van de Zesdaagse geschiedenisboeken in zal gaan als een bijzondere editie staat wel vast. Voorlopig is het wel nog even het hart vasthouden tot woensdag. Dan staat een nieuw overlegcomité gepland. Daar ligt naast de verplichte vaccinatie en de thuiswerkregels ook de aanpak van de evenementensector op tafel. Sommigen vrezen dat het wielerfeest al na één dag zal worden afgeblazen. Toch zal het zo'n vaart zal niet lopen sust de organisatie. “Uiteraard volgen we de federale richtlijnen”, besluit Van Goolen. “We nemen nu al méér maatregelen dan wat wettelijk moet. We werken met een Covid Safe Ticket aan de ingang. Dus in theorie hoeven de mondmaskers niet. Maar wij spelen op zeker. Iedereen kan met een gerust hart komen genieten.”