Geen aansteker bij? Dat blijkt voor barman (27) genoeg om student in elkaar te slaan: “Ik heb vandaag nog steeds schrik”

Aansteker

Die was bezig met zijn woning schoon te maken, want er was overlast in zijn huis geweest. Na een hele nacht gedweild te hebben, had hij zijn moeder opgebeld om even te bekomen. Terwijl hij met haar aan de lijn hing, passeerde de beklaagde net. Die vroeg om een aansteker, maar het slachtoffer deed een handbeweging dat hij er geen op zak had. Dat viel om een of andere reden in verkeerde aarde. “De beklaagde haalde een eerste keer uit en sloeg de gsm uit de handen van het slachtoffer. Vervolgens trapte hij het toestel in stukken”, schetste het openbaar ministerie. Maar daar bleef het niet bij.