Geen 20, maar 58 slachtoffers van ‘heksenwaan’ in Gent. “Gelukkig niet allemaal verbrand of vermoord”

Twee mannen opgepakt voor overvallen in Liedekerke, Halle, Vilvoorde en Gent

De politie heeft twee mannen opgepakt die verdacht worden van vier gewapende overvallen. Die overvallen werden telkens op een Carrefour Express gepleegd. Het gaat om twintigers uit Oost-Vlaanderen. Dat de daders gewiekst waren bleek bij de overval in Liedekerke, die ze onder het oog van een agent konden plegen zonder dat de man iets in de gaten had.