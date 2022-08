Gedode Hakim begraven in Oeganda, familie dankt iedereen die zijn laatste wens hielp vervullen en hoopt op gerechtigheid

GentHakim Mutyaba, die op 17 juli van een brug in het water is gegooid en verdronk, is donderdag begraven in Oeganda. Zijn beide zonen waren daarbij aanwezig. De familie zette een crowdfunding op poten om de repatriëring van Hakims lichaam en de begrafenis te bekostigen, en dankt iedereen die een steentje bijdroeg.

Het heeft behoorlijk wat voeten in de aarde gehad, maar het is gelukt. De laatste wens van Hakim Mutyaba (53), om ooit in zijn land van herkomst begraven te worden, is uitgekomen. Hakim had het daarover gehad met zijn ex-vrouw, die nog steeds zijn beste vriendin was. “We hadden het er al lachend over, voor later", vertelt zij. “Nooit met de gedachte dat het nu al zou zijn.”

Enorm dankbaar

Maar Hakim werd op zondagochtend 17 juli na een nachtje Vlasmarkt op de Gentse Feesten van de Lousbergsbrug geduwd door een jonge kerel met de Nederlandse nationaliteit. Een andere Nederlander keek toe en deed niks. Hakim kon niet zwemmen, en verdronk. De twee verdachten kwamen snel in het vizier, de ene werd een dag later al opgepakt, de andere gaf zich de dag daarna aan bij de politie van Goes, waar het duo woont. Voor de familie van Hakim was die zondag de start van een nachtmerrie. De man had twee zonen, 20 en 10 jaar oud. De oudste zoon heeft de repatriëring van zijn vader kunnen regelen, nadat de familie een crowdfunding was gestart. “We hebben elke cent nodig gehad, een repatriëring is duur, en de vluchten naar Oeganda kosten meer dan 1.000 euro per persoon”, vertelt de mama van de oudste zoon. “Daarom ben ik zelf thuis gebleven. Mijn zoon, zijn broertje en diens mama zijn meegegaan. We zijn iedereen die een steentje heeft bijgedragen enorm dankbaar. Het is dankzij de hulp van heel veel mensen dat we dit hebben kunnen doen, want zelf konden we dit onmogelijk betalen. Het betekent echt heel veel voor mijn zoon.”

Quote De daders moeten gestraft worden voor wat ze hebben gedaan. Hakim deed geen vlieg kwaad, en twee jongens zijn hun vader kwijt Ex-vrouw Hakim Mutyaba

Volledig scherm Hakim Mutyaba, die op 17 juli verdronk nadat hij in het water werd gegooid © RV

Hakim kreeg zijn laatste rustplaats in Kampala, de hoofdstad van Oeganda, waar hij nog een broer had. Hij ligt er nu begraven naast zijn vader en grootvader. De dienst vond gisteren (donderdag) plaats. “Tot nu zijn we vooral bezig geweest met het regelen van de begrafenis in Hakims geboorteland. Zondag komt mijn zoon weer thuis. Vanaf dan gaan we samen met familie en vrienden strijden voor gerechtigheid voor Hakim. De daders moeten gestraft worden voor wat ze hebben gedaan. Hakim deed geen vlieg kwaad, en twee jongens zijn hun vader kwijt.”

Gevangenis

De ene verdachte, 25 jaar oud, werd intussen uitgeleverd aan ons land en verhoord door de federale politie en verscheen al voor de onderzoeksrechter. Daaruit blijkt dat hij niet diegene was die Hakim in het water heeft geduwd. Hem wordt nu alleen nog schuldig verzuim ten laste gelegd, waar een jaar gevangenisstraf op staat. Hij heeft immers niet ingegrepen, en ook niks gedaan om Hakim te redden. Hij zit in de gevangenis. Volgende dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer, die dan zal beslissen of hij een maand langer in de cel blijft, of vrijkomt onder voorwaarden. De andere verdachte van 23 jaar oud, die dus als enige ‘dader’ overblijft, zit in Nederland in de cel en verzet zich tegen zijn uitlevering aan België. De Nederlandse rechtbank heeft 2 maanden tijd om zich uit te spreken over de uitlevering. De jongeman bekende wel al zijn betrokkenheid bij de feiten, maar zegt nooit de bedoeling gehad te hebben Hakim te doden.”

