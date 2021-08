Gedetineerde ontsnapt uit Gentse gevangenis: deel van buurt afgezet, ook zoekacties in andere wijken

Er is een gedetineerde ontsnapt uit de gevangenis van Gent. Dat bevestigt het Gevangeniswezen. Sinds 11 uur was er in de omgeving van de Nieuwe Wandeling een grootschalige zoektocht bezig. Die wordt verdergezet in de wijde omgeving. Over de identiteit van de ontsnapte gevangene is nog niets geweten, noch over hoe hij is kunnen ontkomen. “De exacte omstandigheden waarin dit is kunnen gebeuren, worden momenteel nog onderzocht”, klinkt het in een mededeling.