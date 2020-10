Gedaan met lachen: onmiddellijk boete voor wie coronaregels overtreedt

Burgemeester Mathias De Clercq stelt het onomwonden. “Ik heb onze politie gevraagd de maatregelen strikt te handhaven. Wie zich niet aan de maatregelen houdt zal onmiddellijk beboet worden. De controles worden opgevoerd. Dat is maar fair tegenover alle sectoren die hard getroffen zijn. Dat is maar fair tegenover al die zorgverleners die de komende dagen en weken weer zwaar onder druk komen te staan. Dat is maar fair tegenover iedereen die wél de maatregelen correct naleeft. De situatie is immers bijzonder ernstig. Ons gezondheidssysteem staat zwaar onder druk. Het virus zit nu overal. De cijfers stijgen pijlsnel, ook in ons Gent, en liggen hoger dan net voor de lockdown in maart. Het virus zit in alle wijken van onze stad, en treft alle leeftijden. De verdubbelingstijd van het aantal positief geteste personen is in Gent op 4 dagen van 1 maand naar 1 week gegaan. Het gaat razendsnel. Het is dus àlle hens aan dek.”