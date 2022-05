Gedaan met ‘fietsfiles’ op de Coupure: nieuwe onderdoorgang officieel in gebruik

GentOp de Coupure in Gent is de langverwachte fietsonderdoorgang officieel geopend. De ‘fietsfiles’ aan de rode lichten zijn eindelijk verleden tijd. Een hele verbetering, aldus mobiliteitsschepen Filip Watteeuw.

Met meer dan 10.000 fietsers per dag is de Coupure Links dé drukste fietsas in Gent. Ze telde al verschillende fietsonderdoorgangen, maar nu is ook de laatste schakel opgelost. Sinds maandagochtend fietsen Gentenaars onder de Contributiebrug, aan de Nieuwewandeling, door.

“Op weg naar hier staken verschillende fietsers hun duim omhoog”, zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) trots. “Dit was één van de plaatsen in Gent met ‘fietsfiles’. Tijdens ochtendspits was het hier drummen voor het rode licht. Nu rijd je in één vlotte beweging van Mariakerke tot Gent-Centrum.”

Naast de onderdoorgang is tegelijk ook de Tweegatenbrug, tussen het Jan van Hembysebolwerk en de Leiekaai, aangepakt. Die brug was omwille van haar slechte staat al jaren afgesloten voor autoverkeer. Ze is nu vervangen door een voetgangers- en fietsersbrug. Aan de oever komt nog een gloednieuwe aanlegsteiger voor kajaks en kano’s.

Volledig scherm Gedeputeerde Riet Gillis en mobiliteitsschepen Filip Watteeuw fietsten maandag de onderdoorgang officieel in. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Lintjes knippen op een fietspad dat al in gebruik is: niet zo eenvoudig. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Ook de Tweegatenbrug is vernieuwd. Aan de oever wordt wel nog gewerkt aan de aanlegsteiger voor kano's en kajaks. © RV / Stad Gent

Groter park

Helemaal voorbij zijn de werken nog niet. Voor automobilisten wachten nog enkele moeilijke maanden. De aannemer richt het kruispunt de komende maanden opnieuw in. Daarvoor heeft hij telkens een deel van de rijweg nodig. Het autoverkeer kan nu enkele maanden enkel nog maar stadsuitwaarts rijden.

Wie in de richting van het Rabot of het Neuseplein moet zijn, rijdt zeker tot halfweg juli om via de R40. Tegen het bouwverlof hoopt de aannemer helemaal klaar te zijn. Er komt trouwens ook een stukje groen bij. Het Jan van Hembysebolwerk wordt ingericht als parkzone. Zo loopt het Groenevalleipark door tot aan het water.

Volledig scherm Archiefbeeld: dit kruispunt kunnen de fietsers nu ontwijken. © James Arthur

Subsidiepot leeg

Schepen Watteeuw blikt tevreden terug, en kijkt alvast vooruit naar andere projecten die nog op de planning staan. “We vernieuwen momenteel de onderdoorgang aan Ekkergembrug, met de bouw van de fietsbrug over de Watersportbaan willen binnenkort starten, en ga zo maar door.”

De Stad wil investeren, maar gedeputeerde Riet Gillis (Groen) maakte maandag van de gelegenheid gebruik om alarm te slaan. Het geld uit het Fietsfonds, de belangrijkste subsidiepot is, op. Zo kostte de fietsonderdoorgang aan de Contributiebrug in totaal iets meer dan 2,4 miljoen euro (inclusief btw).

De Stad Gent krijgt dat bedrag volledig terugbetaald door de provincie Oost-Vlaanderen, die op hun beurt geld uit het Fietsfonds van de Vlaamse overheid kunnen halen. De afspraak is eenvoudig: de provincie schrijft het geld over op de rekening van de gemeente. Daarna betaalt de Vlaamse overheid de helft terug aan de provincie.

“Maar dat laatste gebeurt niet of amper. Oost-Vlaanderen wacht, net als andere provincies, op miljoenen euro’s. Dit wordt stilaan ondraaglijk voor ons. Als de betalingen vanuit Vlaanderen verder uitblijven, zal dat zware gevolgen hebben voor nieuwe projecten”, aldus Gillis.

