“Gebroken oogkassen en tatoeages doorstreept”: tot 30 maanden cel voor Hells Angels na uit de hand gelopen liefdesaffaire

GENT Boompjes in Sint-Amandsberg sneuvelen omdat ze te dicht op elkaar geplant staan

Jammer is het wel: aan het parkje aan de Paviljoenweg in Sint-Amandsberg staan enkele trotse bomen, een deel daarvan wordt binnenkort gekapt. Niet omdat de bomen per se ziek zijn, maar omdat ze elkaars groei belemmeren en dat is niet veilig.

8:45