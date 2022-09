Garrincha opent grootste overdekte padelclub van het land aan Flanders Expo. “Iedereen welkom, lidmaatschap hoeft hier niet”

Wie geregeld aan The Loop passeert, ze het de voorbije maand al opdoemen: de padelhal in de vorm van een soort enorme ballon. Garrincha sloeg daarvoor de handen in elkaar met Upgrade Estate, eigenaar van de grond. “Hier snel iets bouwen kan niet, dus kunnen we het terrein net zo goed laten gebruik voor sport", knipoogt Nele Van Damme. En sporten, dat kan iedereen daar, want de club is heel laagdrempelig.

Negen nagelnieuwe padelterreinen liggen klaar voor elke liefhebben van de populaire sport. Liefst zeven van die terreinen zijn overdekt met een ballon-achtige constructie. Verder aanwezig: een gezellige bar, kleedkamers, douches, een terras, en enkele Pickleball-veldjes. “Pickleball is momenteel super populair in de VS", weet sportschepen Sofie Bracke (Open Vld), dus hier zijn ze al voorzien op de hype die snel zal overwaaien naar hier.”

Voetbal

De gezichten achter Garrincha, dat zijn Frederic Meurisse en Philippe Ombrecht. “Ons eerste project was in Brugge, in 2016", vertelt Frederic. “Daar hebben we voetbalveldjes gelegd die we verhuurden. Voetbalvelden zijn eigenlijk onze hoofdbezigheid. Brugge was een tijdelijk project, sinds 2018 zijn we actief in onder meer Antwerpen en Charleroi, en nu dus ook in Gent. Plannen voor Gent hadden we eerder al, we wilden hier een hele tijd geleden ook voetbalveldjes leggen. Maar dat idee strandde al snel. Nu zijn we hier dus toch, met padelvelden.”

Volledig scherm Pickleball-veldjes zijn er ook © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Een overdekte hall vol padelvelden, de droom van elke speler © Wannes Nimmegeers

Schepen Sami Souguir haalde herinneringen aan het terrein op. “Hier was vroeger een vliegveld, waar zelfs Paus Johannes Paulus nog een mis heeft opgedragen. Het is een goede zaak dat hier geen bewoning vlakbij is, zodat niemand last zal hebben van het geluid.” Koenraad Belsac van Upgrade Estate gaf grif toe een ‘padel-maagd’ te zijn. Feit is: Gent heeft er een nieuwe club bij, waar iedereen gewoon mag komen spelen. “Lidmaatschap hoeft niet”, klinkt het. “Gewoon reserveren via de Playtomic-app, en je kan komen. Er is ook geen voorrangsregeling voor leden of zo. Iedereen kan gewoon reserveren.”

Natuurtalent

Behalve 9 kwalitatieve padelterreinen, zijn er dus ook drie pickleball-veldjes. Die krijgen nog een nieuwe toplaag, en hoe deze racketsport juist werkt, moet ook nog even uitgezocht worden. “Het is in elk geval een heel moeilijk systeem van punten tellen”, lacht Meurisse. De nieuwe club mocht officieel worden ‘ingespeeld’ door schepenen Sofie Bracke en Sami Souguir, en Koenraad Belsac van Upgrade Estate. Geen van de drie had ooit eerder gespeeld, al snel bleek dat er alvast geen natuurtalenten tussen zaten.

De padelvelden aan The Loop blijven voor minstens vijf jaar. Bij Garrincha betaal je 32 uur voor een uur padel, en aangezien padel met 4 wordt gespeeld, is dat 8 uur per persoon. Anderhalf uur kost 48 euro.

Volledig scherm Er zijn ook twee buitenterreinen © Wannes Nimmegeers

