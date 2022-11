‘Gangsta-rapper’ die met vals geld grote sier maakte in Overpoort krijgt geen straf opgelegd

Gent Japanse topchef opent sushi- en sake restaurant in Gent: “In Japan kom je het vaak tegen, hier is het nog onbestaand”

Gent telt tientallen sushibars, maar wat Yoshi Mizuno (33) serveert, dat is gloednieuw in de Arteveldestad. De culinaire kunstenaar was chefkok in het tweede beste restaurant van de Stille Oceaan, alvorens hij voor de liefde naar hier verhuisde. Een paar maanden geleden begon hij bentoboxen te verkopen, nu schakelt hij over naar hoogstaande sushi en sake.

