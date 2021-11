“Gaan we eens uit de kleren?”: Man (54) krijgt celstraf nadat hij seksueel getinte berichten stuurt naar dochter (17) van ex-partner

Gent Lichaam van 87-jarige vrouw uit het water gehaald in centrum Gent: “Reanimatie nog opgestart, maar zonder succes”

Aan de Ajuinlei in het centrum van Gent is woensdagochtend een vrouw 87 jaar uit het water gehaald door de brandweer. Het was een puinvisser die haar had opgemerkt. “De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar dat lukte jammer genoeg niet meer”, laat de politie nog weten.

3 november