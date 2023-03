G.R. alias ‘Eveline’ komt vrij onder strenge voorwaarden

Opgepast! Vanaf morgen zone 30 op Antwerpse­steen­weg aan Dampoort

Wie morgen via de Antwerpsesteenweg in Sint-Amandsberg Gent binnenrijdt, wees gewaarschuwd. Na enkele ongevallen met schoolgaande jeugd afgelopen najaar besliste Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) om de snelheid op het stuk tussen de Potuitstraat en de Dampoort terug te schroeven. Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatst deze week de zone 30-borden. In theorie is de maatregel vanaf morgen in voege, al wacht er dan traditioneel nog een aanpassingsperiode. Kortom, de kans is klein dat er meteen geflitst wordt. Later wordt overigens ook de Land van Waaslaan zone 30. Maar daar is het nog wachten op een exacte timing.