Fubar zoekt nieuwe stek binnen Gentse Feestenzone, nu oude GB Hoogpoort Okay wordt

Fubar bestaat intussen 12 jaar, en is in al die tijd uitgegroeid tot een onverhoopt succes. Massa’s jongeren zakken elke nacht af naar de bar, die de laatste 2 jaar van de Gentse Feesten — 2018 en 2019 dus — in de Hoogpoort was gevestigd. “Wij richten ons op een publiek van 18- tot 30-jarigen”, zegt Tim Joiris, “met een heus feestconcept, met jongerenmuziek, anders dan het gitaargeweld vanop de podia. Het is duidelijk dat er echt nood is aan zo'n commercieel gebeuren. Maar nu we de oude Carrefour in de Hoogpoort kwijt zijn, hebben we voorlopig dus nog geen locatie voor de komende Gentse Feesten.”