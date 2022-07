FUBAR voelt zich geviseerd, en gaat procedures van stad aanvechten. “Onwettige, absurde maatregelen van de stad”

“De opkomst was geweldig, de locatie was fantastisch, de overlast minimaal. Elke ochtend maakten we zélf de straat terug proper. Het enige waar we last van hadden, was van onbegrip bij ons publiek omdat we al om 4 uur ‘s nachts de muziek moesten uit zetten.” Dat vertelt Alain Demeyer, één van de drie initiatiefnemers van FUBAR.