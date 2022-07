Frode (25) werd traiteur dankzij zijn opleiding in ‘t Botramkot. “Ik smeer daar al sinds ik 6 ben, zelfs mijn liefde voor borsten komt van daar”

GENT Wat kost een pint op de Gentse Feesten? In welke beker wordt er geschonken, en waar geraak je die weer kwijt? Wij deden de test.

Gentse Feesten, dat is cultuur, muziek, ontmoetingen, theater, straatoptredens, verrassingen, maar uiteraard ook: pintjes drinken. En sinds de invoering van de herbruikbare beker is dat een staatszaak geworden. De pleinen hebben een poging gedaan om één herbruikbare beker in te voeren, maar dat is niet gelukt. En dus is er weer een diversiteit aan bekers en prijzen. Wij offerden ons op en gingen overal proeven.

19 juli