Frituur Lily serveert eten voor kampioenen. Of was het toch Delhaize?

Gent Coronacij­fers blijven stabiel in Gent. Dagelijks enkele besmettin­gen, nauwelijks ziekenhuis­op­na­mes

28 juli We staan er goed voor in Gent, coronagewijs. Niet dat het virus wég is — dagelijks worden nog nieuwe besmettingen vastgesteld — maar 69,9% van alle Gentenaars heeft nu al minstens één vaccinatieprik gekregen, en het aantal ziekenhuisopnames blijft heel laag. De situatie is dus stabiel, maar waakzaam zijn blijft aanbevolen.